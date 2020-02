Carmine Martino ha rilasciato alcune dichiarazioni a Radio Kiss Kiss: "C'è stata contestazione dei tifosi del Cagliari a squadra e club dopo questa sconfitta con il Napoli, ma in generale per un periodo negativo. Questa gara l'ha vinta Gattuso decidendo di osare abbandonando un atteggiamento prudente inserendo Insigne al posto di demme. L'ha portata a acsa con un colpi di un campione come Mertens"