Martino avverte: "Occhio al ritorno di fiamma del Napoli per Wendel dello Sporting. Non è un caso l'amichevole organizzata"

Carmine Martino, giornalista Mediaset, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Tutti si aspettano il sostituto di Koulibaly, ma il Napoli ha già acquistato Rrahmani che ha esperienza in A e sarà un difensore affidabile per il Napoli. Nandez? Già quando lo prese il Cagliari ne rimasi impressionato, quest’anno ha dimostrato il suo valore ma può fare di più. E’ dinamico, è forte, è un motorino perpetuo e può migliorare ancora tantissimo. Non mi dispiacerebbe vederlo in maglia azzurra. Pescara e Lisbona? Vedremo un Napoli che prediligerà il 4-3-3 anche se Gattuso sta facendo delle altre prove col Pescara e con lo Sporting. Sarà un modo per far rientrare tutti quelli che sono stati impegnati con le proprie nazionali. Forse la gara di Lisbona sarà la prova generale prima della trasferta di Parma. Papastathopoulos ha buone possibilità di arrivare, verrebbe a costo zero. Darebbe più esperienza al reparto che è già collaudato. Luperto è destinato ad andar via. Szoboszlai? E’ un bel calciatore, è completo. Ha fisico e qualità tecnica, è alto più di 1.85, mi piacerebbe molto. Ho la sensazione che il Napoli possa rinnovare anche il centrocampo e ho il pensiero che non verrà sostituito solo Allan, ma anche qualcun altro. Wendel? Non è un caso che il Napoli affronti lo Sporting in amichevole. Lo vedrei benissimo nel Napoli, salta bene l’uomo, tira, corre e può fare anche il regista. Uno simile a Szoboszlai. Non mi meraviglierei se ci fosse qualche novità”.