Martino: "A Barcellona mi giocherei la carta Allan. Con la Lazio vedremo Fabian e Mertens dal 1'"

A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Carmine Martino, giornalista Mediaset. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

“Il problema del Napoli è la fase realizzativa, può riuscire a mettere in difficoltà i catalani che non vivono un buon momento. Aumento dei contagi in Catalogna? Ha ragione De Laurentiis, si dovrebbe giocare a Lisbona, ma spostare una partita non è facile, devi parlarne anche il Governo spagnolo. Secondo me si farà di tutto per farla giocare in Catalogna, ma 1000 casi al giorno non sono pochi e bisogna stare molto attenti. Lazio-Napoli? 7/8 undicesimi di Barcellona ci saranno, poi dipende da chi deve tirare il fiato. Fabian giocherà e sicuramente anche Mertens. A Barcellona vedrei molto bene uno come Allan, però è dura tener fuori Zielinski o Fabian. Conoscendo Gattuso credo che non dormirà per la gara di Barcellona. Il Napoli si gioca un’enorme possibilità, entrerebbe nella storia. Diventa dura fare goal al Napoli se gioca come fatto in passato con le big”.