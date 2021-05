Marolda: "Voto alla stagione del Napoli? Per ora 7, ma aspettiamo l'ultima di campionato. Peccato per l'Europa League..."

Calcio Napoli - A Radio Marte nel corso della trasmissione "Marte Sport Live" è intervenuto Francesco Marolda, giornalista.

"Voto oggi alla stagione del Napoli? Se volessimo essere scaramantici dovremo aspettare ma io non ho alcun dubbio che il Napoli completerà questo splendido ultimo terzo di campionato. Darei un 7: il risultato finanziario è importante, andare in Champions si rifletterebbe anche sulla prossima stagione. A livello sportivo, ahimé, il Napoli è uscito troppo presto dall'Europa League e in campionato non è stato competitivo tutta la stagione. Verona? Il Napoli deve preoccuparsi solo di andare in campo e chiudere il prima possibile la partita. L'ultima giornata è piena di sorprese, peraltro gli azzurri potrebbero arrivare anche secondi. Il Verona ha un po' mollato, Juric andrà via e la squadra ha un po' risentito anche di questo. Pare che il tecnico sia inviperito e potrebbe andare al Torino. Champions? Al di là del Napoli sarei felice che ci andasse il Milan, credo che nell'arco delle ultime stagioni abbia giocato un ottimo calcio".