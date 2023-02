Marolda: "Spalletti? Vedo solo una similitudine col Napoli di Sarri, ve la spiego"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto il giornalista Francesco Marolda, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Spezia-Napoli? Questo 0-3 è stato meritatissimo, ha avuto il suo modo di fare e ha capito come gestire nel modo più efficace le partite. Ha 13 punti di vantaggio, lasciamo che siano gli altri a parlare. Il Napoli cerca molto gli spazi ed il gioco sugli esterni, ha la capacità di stringere gli esterni alti per far avanzare i terzini. Vedo solo una similitudine col Napoli di Sarri, ovvero la capacità di voler segnare da dentro l’area di rigore. Il Napoli ha avuto la capacità di sapersi rinnovare cedendo i senatori che potevano condizionare gioco e spogliatoio, in mano a Spalletti c’era del materiale da plasmare e che ha portato risultati. Cori anti-Napoli? Troppe volte non è successo niente, nel governo c’è il ministro Abodi e mi auguro che possa fare qualcosa: solo con interventi dall’alto si può risolvere un problema che innesca anche violenza”