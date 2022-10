Francesco Marolda è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: "C’è la mano di Spalletti su questo Napoli. Non era facile integrare i nuovi e giovani dopo l’addio di grandi giocatori. Se Spalletti non litigherà con se stesso si potrà andare avanti fino in fondo. Non mi aspetto Osimhen dal primo minuto, mi aspetto Simeone".