Marolda: "Mazzocchi? Non mi spiego l'accanimento nei suoi riguardi, ai napoletani non si perdona nulla a Napoli"

Ultime notizie SSC Napoli - Francesco Marolda, giornalista, ha rilasciato un'intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli. Di seguito la nota stampa:

"Un centrocampo a tre sarebbe di supporto ad una difesa che non mi sembra ancora rassicurante. Mi piacerebbe vedere il Napoli col 4-3-3 e Conte questo modulo l'ha fatto alla Juventus, al Chelsea e all'Inter. Mazzocchi? Sta dando il massimo, fa pochi errori e non mi spiego perchè quest'accanimento nei suoi riguardi. Ai napoletani non si perdona nulla a Napoli"