Marolda: "Al Napoli bastano 8 punti per questo traguardo, ma è una presa in giro..."

Ultimissime Calcio Napoli - Ciccio Marolda, presente in studio durante la puntata de ‘Il Bello del Calcio’ su 11 Televomero, ha parlato della partita pareggiata dal Napoli contro l'Udinese e del mercato di gennaio degli azzurri:

"Se sono allegro dopo gli ultimi risultati? Il Napoli ha perso quattro punti in due partite, ma sono contento. Gli azzurri hanno 17 punti in più dello scorso anno e gliene basterebbero solo 8 per andare almeno in Conference [ride, ndr.].

Obiettivo del Napoli in questa stagione? Parlare di Conference è una presa in giro verso i tifosi azzurri. Non possiamo sempre pensare allo scorso anno: il Napoli due stagioni fa ha vinto lo Scudetto, quest'estate ha speso 150 mln e ha ingaggiato un allenatore come Antonio Conte. La verità è che gli ultimi due pareggi, con quattro punti persi dal Napoli, hanno un solo mandante: il DS Giovanni Manna, che non è stato in grado di acquistare un difensore e un esterno a gennaio. Questo mercato mi ha lasciato molto sconcertato, al punto che mi sono chiesto chi si fosse occupato del calciomercato durante l'estate".