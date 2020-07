Marolda a CN24: "Gattuso? Sia più duttile tatticamente! Lozano deve giocare esterno, Osimhen dovrà dimostrare di valere i milioni che saranno spesi"

Calciomercato Napoli - Il giornalista Francesco Marolda è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli:

“Parma-Napoli e la prestazione degli azzurri? Il Napoli si trova in difficoltà spesso contro chi gioca a tre dietro e si difendono con un centrocampo più basso, lo stesso Bologna aveva un uomo in più in mezzo al campo. Non è una cosa limitante, ma bisogna ritrovare delle contromosse e se hai tecnica e bravura puoi tranquillamente giocartela: altrimenti sarebbe troppo facile giocare sempre con due linee strette e non far segnare nessuno. Bisogna avere sbocchi sugli esterni e una duttilità tattica che Gattuso, nonostante sia stato stupendo nel riorganizzare il gruppo, dal punto di vista del gioco ancora non è riuscito a dare.

Io spero che il Napoli riesca a studiare bene la partita col Barcellona, dovrà saper aspettare e ripartire come ha fatto con il Liverpool: mi auguro che si finisca con le partite d’allenamento, le ultime tre partite devono essere di avvicinamento ed andare a Barcellona perdendo senza giocartela non sarebbe accettabile.

Lozano? Usarlo come faceva Ancelotti ovvero da centravanti, finisce per accorgerti dopo venti minuti che sia meglio che giochi sull’esterno. Una squadra che vuole arrivare in alto deve avere delle coppie di talento, Lozano ed Insigne a sinistra andrebbero bene ma se il messicano deve giocare al centro poi viene ricoperto di colpe non sue: magari potrà essere dato in prestito, chissà se non al Parma no? Altrimenti meglio tenerlo, ma facendolo giocare nel suo ruolo.

Io credo molto in Lozano, non abbiamo visto ancora molto di lui anche se credo di far parte di un partito in questo momento perdente: dopo un anno di sofferenza sua e della squadra, con tanto di cambio di allenatore e di vita, credo abbia bisogno di essere rivisto. Sarebbe un peccato perderlo.

Osimhen? Sono stato sempre positivo su questo colpo, alla fine s’è visto che il cambio d’agente e la nuova trattativa è servita solo per dare un po’ di soldi in più al ragazzo e delle prebende milionarie a chi lo rappresenta. Dall’Inghilterra non sono arrivate le proposte promesse dall’agente, la trattativa sarà onerosissima ed il ragazzo dovrà dimostrare di valere l’investimento: è molto interessante tatticamente e tecnicamente, penso a Lozano a sinistra ed Osimhen al centro di un Napoli folgorante in ripartenza”