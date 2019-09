Mario Rui, l'agente: "Sembrava che Ancelotti non credesse in lui, ora è intoccabile!"

Mario Giuffredi, agente tra gli altri di Mario Rui, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Tuttomercatoweb.com. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Mario Rui è un giocatore che devi allenare per capire bene le sue qualità. In Serie A, di quel livello, ce ne sono pochi. E poi giocare a Napoli non è uno scherzo, non è come giocare al Milan, all'Inter o alla Roma. Le pressioni che ci sono a Napoli sono devastanti e quando fai bene lì - tra stampa, tifosi e social - vuol dire che hai grandi qualità. E' vero, sembrava che Ancelotti appena insediato non credesse in lui e invece guardate come è andata a finire. Ora è un intoccabile".