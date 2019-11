Calciomercato Napoli - Mario Giuffredi, agente di Mario Rui, è intervenuto ai microfoni di CalcioNapoli24 Live, trasmissione televisiva in onda su CalcioNapoli24 TV (canale 296 del digitale terrestre). Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it.

"Mario Rui? Oggi deve pensare a rimettere a posto il discorso dell'infortunio, non riesce a tornare al 100%.. Ha qualità per far bene insieme a tutta la squadra".