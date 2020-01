Mario Rui: "Contro l'Inter per cambiare rotta! Pronti ad accogliere i nuovi innesti. Barça? Mi fa male già la testa. Ai tifosi chiedo di dimenticare questi ultimi due mesi..."

Ultimissime notizie Napoli - Mario Rui è intervenuto ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Buon anno anche a voi. Moralmente sto bene, abbiamo avuto questa settimana per staccare dal calcio, abbiamo caricato le batterie. Stiamo lavorando bene e forte. C'è un po' di stanchezza in questi giorni, è normale. Lunedì saremo al 100%. Ogni allenatore ha il suo modo di allenare, prima facevamo quello che ci chiedeva Ancelotti, ora quello che ci chiede Gattuso. Con Gattuso i terzini non si alzano entrambi, se sale uno resta l'altro. Gattuso era un po' più duro di me, l'ha dimostrato ad alti livelli. Ha la grinta giusta anche da allenatore, così come faceva in campo. Gennaio sarà un mese importante, il Perugia è stata la sorpresa della Coppa Italia. Sarà un mese importante, vogliamo fare bene per cambiare rotta. L'Inter? Mi aspettavo una squadra forte, è mancato qualcosa negli anni scorsi. Con Conte sono migliorati, mi aspettavo una Inter forte. E' una squadra di gamba, corsa, qualità e quantità. Ci sarà da soffrire ma noi siamo pronti. Giochiamo in casa la prima dell'anno, i tre punti rimarranno a casa nostra. Messi ed il Barcellona? Se comincio a pensarci da ora mi verrà il mal di testa (ride, ndr). Mi ritengo fortunato, è il sogno di tutti affrontare i più forti e stare nello stesso campo. Ce la metterò tutta per fare bene. Di Lorenzo mi ha stupito molto, sapevo fosse forte. Non è un caso che uno abbia una crescita costante come la sua. E' un giocatore di un livello altissimo e contitnuo. Sono contento per lui e per tutti gli altri. Lobotka? Siamo pronti ad accogliere tutti, siamo un bel gruppo. Tra di noi non si pensa al mercato, ci sono altre cose di cui preoccuparsi. Se arriverà qualcuno sarà il benvenuto. La città? Come nella vita ci sono stati alti e bassi, è un rapporto buono, normale. Col mister Gattuso sto lavorando sulla grinta e sulla determinazione, mi ha fatto vedere il calcio in modo diverso. L'obiettivo è risalire il più possibile. Non abbiamo fatto bene per due mesi però nessuno tra squadra e tifosi si merita una situazione del genere. E' nostro compito migliorare e riportare la gioia per tutti. Scudetto? Spero lo vinca la squadra che lo meriti di più. Quale gara vorrei rigiocare tra Napoli-Atalanta e Napoli-Cagliari? Devo sceglierne una? Magari scelgo quella col Cagliari perché si stava facendo una bellissima partita, avevamo creato tanto e lasciato poco alla squadra sorpresa del campionato. Dopo quella gara ci siamo un po' persi, scelgo sicuramente quella. Cosa devono aspettarsi i tifosi? Il nostro impegno, vogliamo cambiare quello che è stato fatto male e di sbagliato. Chiedo a loro di dimentiocare quello che è stato l'ultimo periodo e di andare tutti insieme dalla stessa parte".