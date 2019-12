Mario Rui a Sky: "Non è un buon momento ma il mister ci ha detto di pensare solo alla gara e noi così faremo!"

Ultime notizie calcio Napoli - Mario Rui, difensore del Napoli, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky Sport prima della partita contro il Genk. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“Dico la verità: la vigilia di questa gara l’abbiamo vissuta come al solito, oggi siamo qui per cambiare questo andamento perché non è un buon momento e quello che sta accadendo, penseremo solo alla partita ed a fare un buon calcio. Prima di venire allo stadio abbiamo parlato con il mister e ci ha detto di pensare solo alla gara e noi faremo così”.