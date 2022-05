Marino, lite con De Laurentiis: svelato il retroscena

Napoli - Pierpaolo Marino ha parlato a Tiki Taka per raccontare la differenza tra Napoli e Udine: "A Napoli c’è una passione e un coinvolgimento totale, un’aspettativa della gente che ti fa sentire il sindaco della città. A Udine c’è una grande organizzazione societaria ma con maggiore discrezione. Direi che è un ambiente ideale per lavorare. De Laurentis mi diede pieni poteri per i primi cinque anni perché conosceva poco il calcio. Poi abbiamo litigato sulla valutazione del portiere De Sanctis nello spogliatoio di Milano e, nonostante il rinnovo, lì ho capito che il presidente aveva un’altra strategia e voleva andare avanti da solo".