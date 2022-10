Marelli sul contatto Theo-Cuadrado: "Fallo netto, andava fischiato"

L'esperto di DAZN Luca Marelli ha sottolineato un errore di Orsato in Milan-Juventus, in particolare su un contatto tra Theo Hernandez e Cuadrado:

"La rete del Milan nasce da un calcio d’angolo che trae origine da un contatto tra Theo Hernandez e Cuadrado, Orsato lascia correre, Theo Hernandez va sul fondo e trova il calcio d’angolo su deviazione di Danilo. In campo poteva sembrare un contatto al limite, ma questo è un fallo netto che andava fischiato in campo, Theo Hernandez travolge Cuadrado. Ma quando il pallone esce dal terreno di gioco poi il VAR non può più intervenire: è un tipico abbaglio da campo".