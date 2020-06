Marcolin svela: "Lo so per certo: Gattuso vuole trattenere Callejon, Allan al capolinea. Ecco come ha convinto il club a trattenere Mertens"

Ultime notizie calcio Napoli - Dario Marcolin, ex calciatore ed opinionista, ha rilasciato alcune dichiarazioni a “Il bello del calcio”, trasmissione in onda su Canale 21. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

“E’ una finale e quindi può succedere di tutto, tra l’altro il Napoli ha già battuto la Juventus e quindi si partirà alla pari. Nel primo tempo gli azzurri hanno fatto male ed a Gattuso è andata bene che Mertens ha pareggiato. Avrebbe dovuto spiegare alla stampa le motivazioni dietro le scelte relative alle esclusioni di Fabian Ruiz, Callejon e Mario Rui. Gattuso ha dato tante cose positive a questa squadra a partire dalla condizione fisica, se ora va via il Napoli crolla. Per il rinnovo di Mertens Gattuso ha chiesto alla società dove avrebbero tirato fuori un calciatore del calibro del belga. Ha fatto dei nomi in entrata ma anche in uscita. Il Napoli arriva a questa gara senza pressioni, già questa finale è un traguardo. Vincere sarebbe il pass per l’Europa League, la prima vittoria di Gennaro Gattuso che ha plasmato questa squadra sulle sue idee. Gattuso chiede calciatori, Allan è arrivato al capolinea mentre il tecnico vorrebbe tenere Callejon. Milik, invece, vuole andar via. Giocherà così mercoledì: Meret; Di Lorenzo, Maksimovic, Koulibaly, Mario Rui; Fabian, Demme, Zielinski; Callejon, Mertens, Insigne”.