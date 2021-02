Dario Marcolin di DAZN è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Il Napoli deve fare una partita attenta e solida, ieri la Juve si è aperto il ritorno con un gol nel finale. Quella di oggi è una partita da vincere ma in modo intelligente, hai la fortuna di giocare in 180 minuti prima fuori e poi in casa".