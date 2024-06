Marcolin: "Di Lorenzo via per far arrivare Chiesa? Mi preoccuperebbe per un motivo"

Ultime notizie Napoli - A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’ex centrocampista del Napoli Dario Marcolin, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Di Lorenzo via per far arrivare Chiesa? Mi preoccuperebbe non per l’attaccante bianconero, bensì perchè il capitano azzurro potrebbe giocare in più posizioni. Per la squadra del Napoli attuale, per Conte il ritorno all’antico con il 4-2-4 vedrei Federico Chiesa come seconda punta. 3-4-3 o 3-4-2-1 con Chiesa dietro la punta? Lui a sinistra e un Lukaku al centro sarebbero giusti, il belga costerebbe molto ma Conte ha sempre battagliato per avere i giocatori preferiti. Conte alla Juventus senza le coppe europee ha vinto lo scudetto, non dimentichiamocelo. Oriali sarà l’equilibratore tra giocatori, allenatore e società: Mancini lo volle all’Inter e in Nazionale, Conte lo ebbe all’Inter e lo ebbe in Nazionale. Lukaku al posto di Osimhen? Per il gioco di Conte andrebbe bene, ho solo un dubbio sull’aspetto economico dell’operazione, su quanto possa costare al Napoli”