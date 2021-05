Marcolin: "Allegri? Con la Champions avrebbe subito firmato per il Napoli e su Conceicao..."

Napoli Calcio - Dario Marcolin è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Inzaghi domani incontrerà la Lazio ma non credo che rimanga. Conceicao? Ho giocato con lui, un allenatore emergente: una figura nuova che va di moda per il calcio moderno. A me avevano detto che Allegri, con la Champions, avrebbe firmato subito. Peccato non aver raggiunto la Champions. Il modo di giocare era superiore a tutte le squadre".