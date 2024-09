Marchegiani a Sky: "Sorpreso dal nuovo modulo, una squadra forte non cambia! Lukaku non è Osimhen"

Ultime news Napoli - Luca Marchegiani, opinionista ed ex calciatore, ha parlato così a Sky Calcio Club di Juve-Napoli:

"Napoli con il 4-3-3? Sono sorpreso dal cambio di modulo: come attaccava prima, sinceramente, mi piaceva. Ho l'impressione che Antonio Conte abbia privilegiato i calciatori rispetto al gioco. Cerca per forza spazio per McTominay e quindi si sta adattando a questo cambio modulo. Io non sono tanto per cambiare troppo in base agli avversari: una squadra forte, per come la concepisco io, deve avere una sua fisionomia: non può giocare una domenica a quattro e un'altra a tre!

Politano non ha fatto male, ma un conto è avere Romelu Lukaku e un altro Victor Osimhen: non è la stessa cosa. Se hai Lukaku, hai bisogno di mettergli qualcuno più vicino. Il belga non va isolato".