Marca attacca ADL: "Non c'è nulla da capire su James, il Real ha fatto il prezzo: se lo vuole paghi 40 milioni!"

Ultimissime calcio Napoli - Duro affondo su Marca ad Aurelio De Laurentiis. Ecco quanto tradotto da CalcioNapoli24:

"De Laurentiis dice che non capisce per quale motivo il Real Madrid ha dato James Rodriguez in prestito per due anni al Bayern Monaco e non lo vuole dare al Napoli. Aurelio, non c'è nulla da capire dal momento che il cartellino appartiene al Real Madrid che a suo tempo lo ha acquistato pagando 80 milioni di euro. Quando hai prodotto il film di Adriano Celentano lo hai fatto perché lo volevi per davvero. Allo stesso modo adesso il Real Madrid chiede 40 milioni per James e se lo vuoi devi pagare questa cifra. Se non li paga lui questi soldi, lo farà un altro e può essere anche l'Atletico Madrid".