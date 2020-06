Marani: "La qualificazione del Napoli è stata sorprendente: la finale scritta sembrava Inter-Juve"

Calcio - Matteo Marani ha rilasciato alcune dichiarazioni a Sky: "Gattuso ha un vantaggio in questa finale: non era prevista la presenza del Napoli nella gara che deciderà la Coppa Italia contro la Juventus. La finale scritta sembrava essere quella tra l'Inter e la squadra bianconera. La formazione di Conte ha giocato meglio ieri sera, meritava anche qualcosa in più del pareggio, ma bisogna tenere in conto anche la gara dell'andata di San Siro. Il Napoli è una squadra temperamentale grazie a Gattuso. Il club azzurro ha saputo soffrire e Ospina è stato il migliore in campo. L'Inter ha pagato dal punto di vista atletico e fisico. Ha dei giocatori in attacco che possono mettere in difficoltà la Juventus. Sarà importante la gestione dei cambi".