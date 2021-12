Maran: "Il Napoli è in una situazione in cui va a perdere tre uomini difficili da rimpiazzare"

Rolando Maran, ex allenatore del Cagliari, ha rilasciato alcune dichiarazioni alla Gazzetta dello Sport.

“Non credo alla storia di chi ha bisogno e chi non ha bisogno. Perché ogni squadra cresce ed è migliorabile. Ma il mercato di gennaio, se non dà particolare sostanza e qualità, serve più a chi deve salvarsi. Il Napoli è in una situazione in cui va a perdere per la Coppa d’Africa tre uomini che sono davvero difficili da rimpiazzare. Koulibaly, Anguissa e Osimhen formano l’ossatura della squadra. Per quel che riguarda le romane, vale il discorso della Juve: sono squadre in costruzione”