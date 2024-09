Statua Maradona a Casalnuovo, l'artista a CN24: "Opera in bronzo che nasce dall'argilla. Lacci sciolti ed espressione, Diego voleva la libertà nel mondo" | VIDEO

La statua di Maradona a Casalnuovo di Napoli è realtà! L'opera realizzata dall'artista Fabio Torti è stata inaugurata questa mattina in piazza Municipio a Casalnuovo, in provincia di Napoli. Ai microfoni di CalcioNapoli24, proprio l'artista ha rilasciato alcune dichiarazioni:

"Ho voluto regalare questa statua a Casalnuovo: un'opera in argilla poi portata da Antonio Del Giudice, alla fonderia nolana. Ora è in bronzo, ho ricevuto tanti complimenti: sono riuscito a cogliere il movimento, l'espressione. Quando era al centro del campo, a riscaldarsi, Diego aveva i lacci sciolti, voleva la libertà nel mondo. Non ho mai gicoato a calcio, ma la gamba destra davanti è per un movimento anticipatorio prima di arrivare a muovere la gamba sinistra".