Maradona, l'uomo che lo portò a Barcellona: "Lo trattai con una pistola sul tavolo, si intromise anche il governo di Videla"

Ultime notizie calcio Napoli - Josep María Minguella, agente di mercato che curò la trattativa per portare Maradona a Barcellona, ha parlato della trattativa condotta con l'ex commissario e presidente dell'Argentinos Juniors Domingo Tesone, che esordì in questo modo:

"Ehi, spero non ti dispiaccia se metto la pistola sul tavolo. Non è per niente, ma è pesante e scomodo sedersi".

Questi altri dettagli svelati da Minguella sulla difficoltà riscontrata per chiudere l'operazione:

"È stato il primo grande acquisto che ho fatto e anche il più lungo e complicato. Era tutto fatto e mi arrivò una telefonata in cui mi veniva detto che era sorto un piccolo problema. Il piccolo problema era che l'allora giunta militare presieduta da Jorge Videla non era interessata a permettere a Maradona di lasciare l'Argentina fino a dopo la Coppa del Mondo in Spagna nel 1982. Non lo lasciarono partire".