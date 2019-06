Maradona, l'amico Ceci: "Non ha l'Alzheimer. La 10 ad James? Non scherziamo"

A Radio Marte, nel corso della trasmissione 'Marte Sport Live', è intervenuto Stefano Ceci, amico di Maradona

"Diego ci ha abituato molto bene in campo e nel bene o nel male si parla sempre di lui. C'è chi scherza poi anche sulla salute di Diego, ma Maradona non soffre di Alzheimer.

Al ginocchio destro invece dovrà subire un'operazione e dovrà mettere una protesi. Per il recupero ci vorranno almeno un paio di mesi per questo ha preferito non allenare.

La 10 a James? Non tocchiamo cose serie. Prima di tutto facciamolo arrivare, ma dargli la 10 mi sembra davvero troppo. Fu accostata anche ad Insigne nel suo bel periodo a Napoli e quindi ciclicamente la si vuole dare a qualcuno, ma non credo sia opportuno. Non ha senso riportare una maglia ritirata anche perchè sarà eternamente di Maradona.

Sarò a Buenos Aires con Diego per un po' di tempo e di certo vi farò sapere il suo parare sul passaggio di Sarri alla Juventus".