Maradona Jr: "James Rodriguez mi denuncerà per stalking, sono innamorato di lui. Gli ho detto di venire al Napoli!"

Diego Armando Maradona Junior, è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

"Ho invitato James Rodriguez al Napoli sui social, mi ha messo like! Mi denuncerà per stalking, io sono innamorato di questi calciatori.

La 10 ad James? No, è proprietà di mio padre. Sono geloso di questa maglia.

Insigne è un patrimonio del Napoli. Mi aspetto una grande stagione da lui. Ha avuto un calo fisiologico come tutta la squadra. Vedere un napoletano che fa la differenza a Napoli è sempre più bello".