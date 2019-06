Maradona jr: "Il numero 10 non si tocca! Sarri alla Juve? A mio padre non è piaciuto"

Diego Armando Maradona junior, il figlio del grande numero 10 del Napoli, ha parlato a TMW Radio durante 'Maracanà'.

Su James Rodriguez: "Mi piace molto come gioca, ma il numero 10 sulla maglia non si tocca. Al posto di chi lo metterei? Ormai ci sono così tante partite in poco tempo, che l'undici titolare esiste fino a un certo punto. Mi intriga vedere i tre piccoletti: James, Insigne e Mertens insieme. Servirebbe però una grande organizzazione di squadra, soprattutto se si vuole mantenere Fabian Ruiz in mezzo al campo".

Sarri alla Juventus? “Le scelte di professione si rispettano in ogni caso ma io parto però da una base diversa: quella maglia non me la metterei neanche per gioco. Non mi sono piaciute neanche alcune sue dichiarazioni in conferenza stampa. Detto questo devo tanto a Sarri come uomo e allenatore, mi ha dato tanti insegnamenti. Gli auguro tutto il bene tra due-tre anni quando si toglierà quei colori. Neanche a papà gli è piaciuto tanto".