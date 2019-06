Manolas-Napoli, Alvino sicuro: "Margine di certezza enorme, sarà azzurro! Vuole solo il Napoli, stesso discorso per James"

Calciomercato Napoli - Si avvicina l'acquisto di Kostas Manolas, che sembra ormai essere l'uomo sacrificato dalla Roma insieme a Dzeko per far quadrare i conti: ha una clausola da 36 milioni di euro che non spaventa affatto e un curriculum invidiabile. Carlo Alvino, giornalista di TV Luna, ha parlato durante Radio Goal ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli di James Rodriguez e Kostas Manolas.

Calcio mercato Napoli, Manolas vicino: l'annuncio di Alvino

Per quanto riguarda il difensore della Roma, Kostas Manolas, sembra essere davvero ad un passo dalla SSC Napoli vista anche la forte volontà del difensore greco che spinge per quest'ipotesi. Alvino ne è abbastanza sicuro, ecco le sue dichiarazioni: