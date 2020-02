Manolas: "Messi è il migliore al mondo, dobbiamo essere perfetti. Cori contro i Napoletani? Non dovrebbe succedere"

Notizie calcio Napoli - Kostas Manolas, difensore del Napoli, è intervenuto in mixed zone al termine della sfida contro il Brescia:

"Buona vittoria, ma siamo ancora lontani dalle nostre aspettative ma dobbiamo lavorare partita per partita. Cori contro i napoletani? Sono cose che non dovrebbero succedere perchè il calcio è divertimento e bisogna riapettare tutto e tutti. Sono fiducioso per le prossime partite. Gattuso ci ha detto di girare la palla più velocemente contro chi si chiude come il Brescia. Come si difende Messi? Non lo so perchè è il migliore al mondo. Dobbiamo stare attenti ed essere perrfetti altrimenti non si batte il Barcellona".