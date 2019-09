Manolas in mixed: "Siamo il Napoli, vogliamo vincere sempre! Non abbiamo fatto segnare i campioni, Koulibaly il migliore d'Europa" [VIDEO CN24]

Napoli-Liverpool - Kostas Manolas ha parlato al termine della gara di Champions League vinta 2-0 contro il Liverpool in mixed zone:

"Siamo entrati in campo per vincere la partita, siamo il Napoli e una grande squadra. Abbiamo giocato contro i campioni d'Europa, ma in casa nostra vogliamo vincere sempre. Abbiamo giocatori come Koulibaly in rosa che è uno dei migliori al mondo. Il nostro obiettivo è passare il turno, abbiamo fatto una grande gara. Dobbiamo trovare l'equilibrio giusto, stiamo crescendo. Il Liverpool è una squadra che segna tutto l'anno e oggi non ha segnato".