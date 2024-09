Manna a Dazn: "Orgoglioso di essere a Napoli, con Conte iniziato un percorso lungo! Su Giuntoli ed il cambio modulo..."

Notizie Napoli calcio. Giovanni Manna, ds del Napoli, è intervenuto ai microfoni di Dazn nel corso del pre-partita di Juventus-Napoli:

“In primis voglio ricordare Schillaci, che qui a Torino ha fatto la storia. Sono giorni tristi ed è doveroso fare un passaggio per la memoria di Totò”.

Costruzione della squadra? Io e Conte abbiamo iniziato un percorso insieme, è il nostro primo anno. C’è stima e reciproca fiducia, lui è centrale in questo progetto e per ora siamo contenti. Nel calcio moderno è fondamentale la coesione. Speriamo che questo percorso sia il più lungo possibile”.

Giuntoli? C’è grande emozione perchè dalla Juventus sono uscito uomo, anche se per me rappresenta il passato. Ora sono focalizzato sul Napoli e sono felice, Giuntoli mi ha raccontato diversi aneddoti e mi ha preparato anche se non lo sapevamo ancora. Sono orgoglioso e felice di essere a Napoli”.

Cambio modulo? Quando arrivano giocatori nuovi c’è sempre curiosità di vederli in campo. Abbiamo una rosa competitiva per i nostri obiettivi stagionali, abbiamo iniziato un viaggio e questa è la prima tappa in salita. Dobbiamo lavorare con calma e sappiamo quello che ci ha chiesto il club e dove vogliamo arrivare. Il mister ha una rosa all’altezza, ha visto bene McTominay ed oggi ha deciso di puntare su di lui”.