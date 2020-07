Maniero assicura: "Petagna va bene per qualsiasi squadra, il Napoli ha fatto un grande colpo"

L'ex calciatore, Filippo Maniero, è intervenuto a Taca La Marca, in onda su Radio Musica Television. Ecco quanto ha affermato.

Petagna – “Lui è un classico attaccante che va bene per qualsiasi squadra, oltre essere bravo tecnicamente e forte fisicamente, è bravo di testa, ti offre più soluzioni in una partita. Ha delle caratteristiche che ogni squadra ed ogni allenatore vorrebbe avere, il Napoli ha fatto un grande colpo ed un grande acquisto. E’ un ragazzo che conosce il nostro calcio, che da tanti anni è in A, negli ultimi due con una squadra che lottava per non retrocedere ha fatto molti gol. A Napoli ci sta benissimo, non so se giocherà titolare, ma anche a partita in corso può essere una pedina importante.”

Gattuso – “Credo che Rino stia facendo vedere il suo valore da allenatore, che rispecchia un po' quello che ha fatto da calciatore, lo si vede anche solo in tv la passione, la voglia, la carica che dà durante una partita di calcio, non lo voglio immaginare durante un allenamento come possa essere ancora più grintoso. Gattuso ha fatto già un’esperienza positiva a Milano e avrebbe meritato la riconferma, cosi non è andata, a Napoli sta dimostrando che forse a Milano si sono sbagliati. Vanno riconosciuti i meriti di Rino e la sua grande passione per il calcio e la sua voglia di migliorarsi quotidianamente, oltre alla sua capacità di trasmettere queste sue sensazioni alla squadra, che gioca con la voglia di conquistare il pallone e di vincere.”