Mandragora, l'agente a CN24: "Un onore per Rolando fare il capitano del Toro. Napoli? Fa un calcio spettacolare ma i granata venderanno cara la pelle"

"Juric riesce a trasmettere una forza mentale ai suoi calciatori che poi si riflette sul campo. Parlando con Rolando, si percepisce la fatica dal punto di vista atletico negli allenamenti che sono tutti ad alta intensità. Essere capitano del Torino è una gioia per Mandragora, ha questa qualità di leadership che un po' tutti gli riconoscono. Chiaramente il capitano resta Belotti, il vice è Ansaldi per numero di presenze. E' toccato a lui per le assenze di questi due calciatori. Futuro? Il Toro ha un obbligo di riscatto dalla Juve condizionato al numero di presenze. Juric non ha lasciato un buon ricordo a Napoli perchè ha tolto la Champions agli azzurri nell'ultima giornata, mi aspetto una gara molto bella domenica. Gli azzurri sta facendo un calcio spettacolare e veloce, i granata venderanno cara la pelle. Non penso un Juric che venga ad attaccare alto il Napoli"