Mandorlini: "Simeone sta mostrando tutte le sue qualità: avere un padre così famoso non è facile"

Andrea Mandorlini è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della S.S.C. Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Anche Scamacca sta facendo bene ma Simeone sta mostrando tutte le sue qualità. Aveva solo bisogno di farsi apprezzare e sono contento che si siano convinti anche a Napoli di aver fatto un grande acquisto. Avere un padre così importante è dura ma si è ritagliato il suo spazio e se l'è meritato. Non ha tantissimo spazio ma quando è in campo lo sfrutta sempre. Osimhen? Si lavora con uomini importanti e non ci saranno problemi di gestione per Spalletti che è un grande allenatore".