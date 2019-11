Mandato a CN24: "Campionato andato, Ancelotti non riesce a trasmettere motiviazioni alla squadra"

Ultime calcio Napoli - Tommaso Mandato è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime di mercato del Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il campionato è ormai andato, anche se i tempi sono lunghi. Pagare lo scotto con una vittoria in Champions sarebbe l'ideale ma difficilissimo. I paragoni col Milan del passato di Ancelotti sono difficili da fare. Lui parla di motivazioni all'interno del gruppo che non riesce a trasmettere. Tutto quello che è successo è un'espressione di alcuni rancori poi scoppiati. I risultati sono sempre la migliore medicina ma ci si è messi in una situazione delicata con tutte le componenti. La compattezza è venuta fuori in campo. Il miglioramento del gioco dipende dall'aspetto mentale, quando ci sarà serenità può arrivare. La situazione purtroppo che si è creata, non può terminare con una stretta di mano, ma potrebbe durare anche mesi".