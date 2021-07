Mancini a Sky: "Come il 2006? E' ancora lunga, con la Spagna sarà dura! Grazie ai ragazzi"

Ultimissime Italia Europei 2021 - Roberto Mancini, ct della Nazionale, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo Belgio-Italia. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24:

"E' stata una grandissima partita, meritavamo sicuramente di più e di non soffrire alla fine. Il Belgio è molto forte, ma noi abbiamo giocato benissimo. Non è oggi, stiamo migliorando man mano. Ma la strada è ancora lunga. Ringrazio i ragazzi, ma ero sicuro avrebbero fatto una grande partita. Spinazzola? Vediamo, speriamo che non sia grave ma la dinamica dell'incidente non è bellissima.

Come il 2006? Vediamo dove arriviamo, dobbiamo recuperare energie perché contro la Spagna non sarà facile".