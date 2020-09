Malta, Mangia: "Petagna ha meritato l'opportunità Napoli. Insigne? Ha sempre avuto qualcosa in più degli altri"

Notizie Calcio Napoli - A Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli, è intervenuto Devis Mangia, allenatore della nazionale di calcio maltese. Ecco quanto evidenziato da CalcioNapoli24.it:

"E' corretto, in questa fase, provare a valutare altre soluzioni tattiche che possono tornare utili nel corso della stagione. Avere più soluzioni, per cambiare anche a gara in corso, è una cosa intelligente. Il 4-2-3-1 per il Napoli è possibile, ma dipende dalla disponibilità dei giocatori in entrambe le fasi di gioco. Petagna? Gioca per la squadra, è bravo anche a legare il gioco e può essere utile per il Napoli. Ha fatto un percorso particolare perchè arrivò al Milan molto giovane, fu un po' dimenticato, ma fu bravo a credere in sè stesso e a fare ciò che ha fatto. Ora si è meritato l'opportunità al Napoli, ha le qualità per giocarsi tutte le sue chances. Insigne? Lui sa che può sempre migliorare, l'ho allenato nel 2013 e ho sempre saputo che sarebbe diventato un calciatore determinante tra Napoli e nazionale. Ha qualcosa in più rispetto agli altri e non mi sorprende il suo stato attuale".