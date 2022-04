Malfitano: "Ci spiegherà Spalletti il motivo di questi ultimi risultati, ma in campo vanno sempre i giocatori"

Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta alla radio ufficiale della SSC Napoli, Kiss Kiss Napoli, durante la trasmissione 'Radio Goal', per parlare del calcio Napoli. Ecco quanto evidenziato da CN24: “Dovrà spiegarci Spalletti il motivo di questo periodo del Napoli, ma io sono dell’opinione che in campo ci vanno sempre i calciatori".