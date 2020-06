Malfitano a CN24: "Callejon? Ha la testa altrove, non sarebbe una grave perdita: è stata sbagliata l'intera gestione contrattuale"

Napoli - Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a "CalcioNapoli24 Live": "Non mi meraviglierie se Callejon dovesse restare fuori viste le ultime notizie sul rinnovo. Il Napoli è coperto in quella zona con Politano ed un Lozano da valorizzare. Josè chiede delle garanzie che il club non può dargli. Credo l'atteggiamento del club sia giusto. Lo spagnolo non è più concentrato, ha la testa altrove: sente dentro di lui di aver chiuso. Per me non sarebbe una grave perdita. Secondo me è stata sbagliata la gestione contrattuale"