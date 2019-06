Malfitano attacca: "Il tweet del Napoli? Livello misero, non sanno comunicare! C’è un carro che diffonde stronz*te ogni giorno" [VIDEO]

Nel corso di Fuorigioco su Julie Italia, il giornalista della Gazzetta dello Sport Mimmo Malfitano ha parlato delle possibili cessioni del Napoli:

“Da mesi si sente che il Napoli può mettere sul mercato Insigne. Domenica l’ho scritto sulla Gazzetta, lui e Allan potrebbero essere messi sul mercato, ed il Napoli con grande velocità ha fatto un tweet per dire alla Gazza che non sono sul mercato e che è la prima vera bufala dell’estate.

Io non ho risposto perché non mi abbasso ai loro livelli, è un livello misero. Il giorno dopo poi De Laurentiis dice che dinanzi ad un’offerta vantaggiosa il club valuterà. Si rendono conto che fanno al Napoli? Non sanno comunicare.

Se arriva l’offerta giusta lui va. Insigne poi con tutte quelle polemiche… perché dobbiamo fare gli scemi per andare ciò che dicono certi giornalisti prezzolati. C’è un carro che diffonde stronzate ogni giorno“.