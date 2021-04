Malfitano a CN24: "Senza Albiol manca l'equilibrio difensivo al Napoli. Inter? Conte punterà sulle ripartenze domenica"

Napoli - Mimmo Malfitano ha rilasciato alcune dichiarazioni a CalcioNapoli24: "L'errore individuale può nascere da una mancanza anche di equilibrio. Quando c'era la coppia Albiol-Koulibaly era difficile cogliere un errore perchè si completavano molto bene. Al momento questo nel Napoli manca perché Kalidou non è un giocatore di equilibrio tanto è vero che ha commesso degli errori. Con tutta onestà ma nesuno tra Maksimovic, Manolas e Rrahmani si sposa bene sotto l'aspetto della qualità. Secondo me è questa una causa degli orrori perchè quando giochi dal basso ma sbagli per poca tecnica dei difensori. Conte si è guadagnato questo scudetto, per il Napoli sarà difficile perché secondo me l'Inter non verrà a giocarsi la partita ma punterà sul contropiede con Lukaku-Lautaro"