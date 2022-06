Malfitano a CN24: "Insigne determinante? Non prendiamoci in giro! Deulofeu e Ostigard giocatori importanti"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto in diretta ai nostri microfoni durante ‘Calcio Napoli 24 Live’ trasmissione in onda su CalcioNapoli24 TV (296 Digitale Terrestre) per parlare delle ultime notizie sul Napoli.

Ecco quanto evidenziato da CN24:

“Il caso Osimhen? Si sta ragionando in maniera diversa, la magistratura ordinaria ha deciso di mettere mano perchè sollecitata da quella francese: erano presenti anche due esponenti d’oltralpe durante le perquisizioni. Sembra una cosa seria, poi se entriamo nei particolari dovremmo conoscere cosa c’è scritto nel bilancio dell’operazione e perchè questi tre giovani Primavera guardacaso dopo pochi mesi erano di nuovo qui in Italia a giocare in categorie inferiori. Ci vorranno sei sette mesi per arrivare al dunque, i tempi non saranno rapidi.

Il mercato del Napoli? Io credo che lanciare giudizi affrettati potrebbe generare confusione, bisogna dare modo e tempo alla società per continuare ad operare: guardando le probabili uscite ed entrate non mi sento di condannare l’operato della società. Se dovesse arrivare Deulofeu con Ostigard, sarebbero giocatori importanti: Gerard ha qualità, Leo ha fisico ed è arcigno. Secondo me bisogna stare sereni ed aspettare un attimo, senza dare giudizi affrettati che servono solo a creare malumore.

Insigne è stato determinante? Non prendiamoci in giro, lo scorso anno è stato un giocatore normalissimo che ha segnato tanti rigori. Noi napoletani dovremmo avere il buon senso di mantenere equilibrio e di non partire in quarta. Il Napoli sta ragionando e ha già chiuso operazioni importanti come Kvaratskhelia ed Olivera: chiudendo Ostigard e Deulofeu non si può dire che sia stato un mercato campato in aria.

Zerbin e Gaetano? Se il Napoli vuole essere competitivo anche in Europa ha bisogno di ragazzi pronti, i giovani vanno bene ma vanno seguiti e considerati con continuità: tenerli tanto per far giocare la Coppa Italia o gli ultimi minuti di partite già finite, vale poco tenerli. È il momento del dentro o fuori: o restano e vengono considerati, oppure vanno via e gli si dà la possibilità di giocare”