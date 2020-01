Ultimissime calcio Napoli - Il direttore sportivo del Mainz, Rouven Schröder, è intervenuto ai microfoni di Kicker. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CalcioNapoli24.it:

"Non abbiamo avuto contatti diretti con il Napoli per Mateta. Abbiamo notato l'interesse di molti club ma voglio ribadire che Mateta ha un contratto a lungo termine con il Mainz e non è sul mercato. Mi sembra chiaro che rimarrà con noi".