Maignan si sfoga: "Solo due italiani farebbero i titolari nella Francia"

Notizie Calcio - Sfogo di Mike Maignan, come riferisce l’Equipe, che non ha gradito la prestazione della squadra della Francia contro l'Italia. A fine partita, negli spogliatoi si è fatto sentire il portiere del Milan e ha ripreso i suoi compagni. Secondo il quotidiano sportivo francese, il portiere del Milan avrebbe spiegato che appena due giocatori italiani avrebbero potuto giocare titolari nella Francia ma almeno hanno mostrato tutti voglia e aggressività. Un monologo durato più di due minuti in cui è stato criticato l’atteggiamento collettivo. Nessuno ha osato rispondere, nemmeno Kylian Mbappé e Antoine Griezmann.

Maignan, il più critico con i suoi compagni di Nazionale, anche se poi davanti ai giornalisti i toni sono meno severi. "Volevamo partire dopo l’Europeo con una vittoria, purtroppo non ci siamo riusciti - le sue parole dopo la sfida con gli Azzurri -. Lunedì abbiamo la partita contro il Belgio, dobbiamo reagire. Abbiamo parlato nello spogliatoio ma la cosa resta tra noi. Analizzeremo a freddo la partita e ne discuteremo domani. Non c’è da preoccuparsi".