Benevento, Maggio sul suo futuro: "Ho 38 anni, è necessario fare delle riflessioni ma vorrei giocare il derby al San Paolo"

Christian Maggio è in quarantena come tutti e ha parlato ai microfoni de La Repubblica. Questi alcuni passaggi:

Teme per la promozione in serie A del suo Benevento?

«Sarebbe una beffa per noi concludere il campionato in questo momento. Mi auguro non ci siano problemi. Per la società la mancata promozione sarebbe un danno enorme».

Chiudiamo con un auspicio: le piacerebbe il derby col Napoli nella prossima stagione?

«Spero di arrivare in serie A con il Benevento e se dovessi continuare a giocare, mi piacerebbe tanto tornare al San Paolo, lo stadio che mi ha dato tante soddisfazioni».

Perché, sta penssando che potrebbe ritirarsi?

«Ho 38 anni, è necessario fare delle riflessioni. Deciderò più avanti, però: ora ho solo voglia di tornare in campo».

