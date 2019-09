Macedonia, il CT Angelovski: "Infortunio Elmas? Colpito in uno scontro con Iliev, ulteriori esami in corso!"

Notizie calcio Napoli- Problemi in vista per la Macedonia e per Eljif Elmas, centrocampista della SSC Napoli. Brutte notizie per la Macedonia e per Elmas. Il centrocampista azzurro ha abbandonato la sessione di allenamento per un duro colpo subito dopo uno scontro con un compagno di squadra. A tal proposito, Igor Angelovski, CT della Macedonia, è intervenuto in conferenza stampa. Ecco quanto evidenziato dalla redazione di CN24:

Infortunio Elmas, le parole dell'allentore