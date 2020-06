Napoli - Piotr Zielinski ha parlato ai microfoni di DAZN nel post partita di Verona-Napoli. Il polacco ha avuto un curioso siparietto con Franceco Guidolin, suo ex allenatore all'Udinese che bonariamente lo stuzzica dicendogli: "Ma lo capisci o no che un centrocampista come te deve fare più gol? Devi segnare! Lo hai capito?". Zielinski ha risposto sorridendo dicendo che provvederà a segnare di più in maglia Napoli.