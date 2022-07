"Ma gli abbonamenti?" La risposta di Alessandro Formisano ai tifosi a Dimaro

Ritiro Dimaro Napoli / DIMARO FOLGARIDA (TN) - Novità per quanto riguarda la campagna abbonamenti della SSC Napoli, sono arrivate nel corso del tredicesimo allenamento in ritiro della squadra azzurra allenata da Luciano Spalletti. Si tratta dell'allenamento pomeridiano del Giorno 8 di ritiro a Dimaro della SSC Napoli, che vi proporremo interamente in diretta testuale.

Alessandro Formisano

Campagna abbonamenti SSC Napoli, l'annuncio di Formisano

"Ma gli abbonamenti?", questa la domanda ricorrente di oggi pomeriggio quando Alessandro Formisano passeggiava sotto la tribuna del campo di Carciato. L'Head Of Operations, Sales & Marketing della SSC Napoli ha sorriso e poi risposto: "Non lo so. A breve".