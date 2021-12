Luperto, l'agente: "Bonus alla firma? Un problema che non deve esistere. Insigne? Non commento, esistono tempi tecnici"

A Radio Kiss Kiss Napoli, durante Radio Goal, è intervenuto l’agente del difensore del Napoli Sebastiano Luperto, Diego Nappi, rilasciando alcune dichiarazioni.

“Nel calcio è cambiato di tutto, visti i calciatori a scadenza che sono tanti. Il fatto che lo sia Insigne mi porta a non dare opinioni su altri colleghi. Ci sono dei tempi tecnici, bisogna attendere anche l’altra società: la decisione e la firma arriveranno solo più in là. Sono scelte e momenti particolari dei singoli giocatori, bisogna solo accettarle.

Bisogna entrare nelle trattative, a volte sento e leggo tantissime cose che non rispecchiano la realtà. Non so come sia andato il discorso con il Napoli: se a me agente arrivasse un’offerta la valuterei, dobbiamo anche capire tutti noi che è un momento particolare dal punto di vista economico.

Bonus alla firma? Quando leggo certe cose, per noi dell’ambiente che io leggo e basta. È un problema che non deve esistere: un giocatore a scadenza nel 2022 vede il contratto scadere a giugno, stop”